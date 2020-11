tmw Spezia, Dell'Orco: "Abbiamo sempre detto la nostra. Atalanta la più difficile da affrontare"

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini, il difensore dello Spezia Cristian Dell'Orco si è soffermato sulle partite giocate fin qui: "Oltre agli otto punti in classifica - che sono un buon bottino per una neopromossa e che si affacciava per la prima volta al campionato di Serie A e quindi era innegabile ci fossero delle difficoltà - la cosa più importante sono state le prestazioni. Anche nelle gare in cui siamo stati sconfitti contro Sassuolo, Milan e Juventus abbiamo disputato buone gare, abbiamo tenuto bene poi ovviamente sono uscite le qualità di squadre che sono ai vertici della classifica. A livello di prestazione in sé abbiamo sempre detto la nostra e questo ci ha dato più convinzione in quello che facciamo. Dobbiamo continuare a lavorare credendo nelle nostre qualità".

Alla ripresa ci sarà l'Atalanta. Come si prepara questa partita?

"L'Atalanta è una delle squadre più difficili da affrontare perchè se sbagli qualcosa e fai un errore nell’approccio ti travolge. Basta vedere l'anno scorso quante partite sono finite in goleada. E’ una squadra che va a 200 all’ora e se molli un attimo ti travolge. Abbiamo due settimane per preparare la partita, anche se qualche giocatore è via con le Nazionali. In queste due settimane però possono anche servire per recuperare qualche giocatore fuori per infortunio o perchè ha contratto il virus".

Leggi l'intervista a Cristian Dell'Orco