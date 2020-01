Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fumata nera sempre più vicina per Jean-Clair Todibo al Milan. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Bayer Leverkusen e Monaco offrono molto di più di ingaggio rispetto ai rossoneri (circa 1 milione) e per questo il giocatore nicchia e non è molto convinto di accettare il club di via Aldo Rossi. Al Milan continua a piacere Daniele Rugani in prestito dalla Juventus ma ha l'ingaggio molto alto, mentre è sempre in ponte un eventuale scambio Caldara-Kjaer se il danese non andrà alla Sampdoria.