Fonte: Da Bormio, Emanuele Pastorella

Presente questo pomeriggio al ritiro di Bormio, il presidente del Torino Urbano Cairo s'è così espresso sul futuro di Simone Zaza: "L'ho voluto fortemente, ha finito il campionato alla grande e - ha dichiarato - penso che possa giocare insieme a Belotti. Io non voglio cedere e lo dimostra il fatto che ho rifiutato offerte per nove dei calciatori attualmente in rosa".

Clicca qui per le altre dichiarazioni di Cairo