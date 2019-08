Come vi abbiamo raccontato ieri il Torino ha deciso di concedere una stagione in prestito a Vincenzo Millico in Serie B. Per il giocatore, oltre al Chievo Verona, si sono mosse altre due società. Il Pisa di Luca D'Angelo, neopromossa in grado di fermare alla prima uscita di campionato il quotato Benevento, e il nuovo Pescara di Luciano Zauri. In ogni caso la cessione in prestito del giovane talento granata avverrà dopo il ritorno del playoff di Europa League che gli uomini di Walter Mazzarri hanno in programma giovedì prossimo contro il Wolverhampton.