tmw Torino, Giampaolo sotto osservazione. E spunta l’idea Nicola, gli scenari

Marco Giampaolo sotto osservazione. I risultati a Torino latitano e la sensazione è che se dovessero andar male le prossime partite fino alla sosta, i granata potrebbero intervenire con un cambio di guida tecnica. Non solo la suggestione Ventura con cui i contatti sono costanti e al di là del rapporto professionale, ma anche un altro profilo al vaglio dei granata. Si tratta di Davide Nicola, attualmente sotto contratto con il Genoa. È il possibile nome nuovo in casa granata, con Leonardo Semplici sullo sfondo. Ma potrebbe traballare anche il ds Vagnati, motivo per cui il nome di Semplici potrebbe essere legato al Toro se a non pagare le spese del momento delicato non fosse anche il direttore sportivo. Giampaolo osservato speciale. E anche Nicola è alla finestra...