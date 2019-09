Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino continua il pressing per Oussama Idrissi in queste ultimissime ore di mercato. La trattattiva tra i granata e l'AZ Alkmaar per il nazionale marocchino classe '96, infatti, è ancora in corso. Si cerca una soluzione per limare le distanze tra i due club.