ufficiale Idrissi vola in Messico. L'ex Siviglia ha firmato con il Pachuca

Nuova avventura per Oussama Idrissi. L'esterno offensivo marocchino (ma nato in Olanda), dopo aver risolto il contratto con il Siviglia poche settimane fa, si trasferisce in Messico. L'ex giocatore di Ajax, AZ e Feyenoord, 27 anni, ha firmato un contratto con il Pachuca fino al 30 giugno 2025.