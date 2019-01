Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il West Ham si appresta a trovare un sostituto per Marko Arnautovic sempre più vicino al passaggio al Guangzhou Evergrande e guarda con interesse al campionato italiano. Nelle ultime ore gli Hammers avrebbero presentato un'offerta da 40 milioni di sterline, circa 45 milioni di euro, per l'attaccante del Torino Andrea Belotti. I granata però, hanno subito risposto con un no secco non volendosi privare del proprio capitano a gennaio visto anche l'obiettivo di provare a tornare in Europa.