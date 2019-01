Fonte: Simone Bernabei

Che Simone Edera sia in uscita dal Torino non è certo una novità, coi granata che lo darebbero volentieri in prestito per permettergli di giocare. L'interesse del Frosinone, allo stesso modo, non è certo un segreto, ma sono diversi i club italiani in pressing sul giovane esterno della Nazionale Under 21. E nelle prossime ore, stando a quanto raccolto da TMW, è previsto un contatto tra ciociari e l’entourage del ragazzo per capire la fattibilità dell'operazione.