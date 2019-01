© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo il West Ham, anche in Spagna il nome di Andrea Belotti è circolato dietro alle scrivanie di tanti club di primo livello. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, nelle ultime settimane Atletico Madrid, Siviglia e Valencia avrebbero effettuato dei primi sondaggi con l'entourage dell'attaccante. Scontrandosi però con la volontà del Torino di non cederlo: il 'Gallo' resta granata, almeno fino a giugno.