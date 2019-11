TMW - Torino, sede 'vandalizzata' nella notte. La scritta: "Cairo vattene"

Fonte: dall'inviato Emanuele Pastorella

Continua ad esserci indifferenza e in alcuni casi ostilità nei confronti di Urbano Cairo a Torino: nonostante l'ottimo risultato pre-sosta (4-0 al Brescia) alcune frange del tifo granata dimostrano di non gradire la gestione del patron milanese, al posto da dimostrarlo con delle scritte sui muri esterni della sede del Torino, in Via Arcivescovado. Di seguito la foto scattata dal nostro inviato: