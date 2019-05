TMW - Torino, via al dopo Petrachi: non solo Bava, tutte le ipotesi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con il destino di Gianluca Petrachi in giallorosso quasi segnato, non mancano certo le voci e le indiscrezioni su quello che sarà il futuro della scrivania del Torino. Che è diventata quanto mai ambita, dopo l'ultima stagione, con la prospettiva di un'annata in Europa. Urbano Cairo, soddisfatto dell'operato con giovani, promuoverà con tutta probabilità nel ruolo di direttore sportivo Massimo Bava ma, con l'addio di Petrachi, dovrebbero salutare anche il segretario Pantaleo Longo e il capo scout Antonio Cavallo. A prendere il posto di Bava, nel settore giovanile granata, sarà invece Marco Rizzieri.

Il futuro Servirà dunque una figura capace di affiancare Bava come dg e di arricchire il compartimento scouting dei granata. I nomi non mancano: in primis ci sono Riccardo Pecini, direttore generale dell'Empoli, e Daniele Pradè, dt dell'Udinese. Le altre ipotesi dell'ultima ora: Davide Vagnati della SPAL, il cui profilo sarebbe sulla scrivania di Cairo. Poi Daniele Faggiano del Parma e pure Carlo Osti. Quest'ultimo, però, potrebbe restare alla Sampdoria anche con la nuova proprietà.