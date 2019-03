TMW - Totopanchina Roma, spunta Di Biagio con Ranieri dt

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma è alla ricerca di un nuovo tecnico, ma anche dei nuovi dirigenti. Detto che la coppia Sabatini-Osti è ampiamente in vantaggio, con uno fra Sarri - ma dipenderà dal Chelsea - Giampaolo o Gasperini in panchina, c'è una nuova possibilità all'orizzonte e caldeggiata da Franco Baldini. Una soluzione che andrebbe verificata dai risultati ottenuti da Claudio Ranieri in queste settimane: il tecnico giallorosso andrebbe a occupare la scrivania del direttore tecnico, con in panchina Gigi Di Biagio: ex romanista, da calciatore, è ora alla guida dell'Under21 dal 2013: sarebbe una soluzione "interna" e che farebbe risparmiare un ingaggio pesante come quello di un altro tecnico.