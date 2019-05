Fonte: dai nostri inviati, Raimondo De Magistris e Lorenzo Marucci

Premiato alla Hall of Fame del Calcio italiano, l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha parlato dal palco. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Il mio obiettivo è sempre stato quello di divertirmi con il pallone tra i piedi. Fare il dirigente è meno divertente, sto capendo alcuni meccanismi. Io direttore tecnico? Valuteremo nei prossimi giorni, ancora non c'è niente di ufficiale. A volte ripenso all'ultima partita e alla festa per me. È stata la fine di una storia che speravo non finisse mai".