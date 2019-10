Dieci gol nelle prime dieci giornate di Eredivisie. Dalle giovanili dell'Arsenal, dove faticava a trovare spazio, al boom con la maglia del PSV EIndhoven, che gli ha permesso a soli 20 anni di trovare spazio anche nella forte selezione orange guidata dal ct Ronald Koeman.

Donyell Malen, attaccante classe '99, è una delle stelle emergenti del campionato olandese ed è finito nel mirino di mezza Europa. A inizio settembre, nella sfida contro il Vitesse, è diventato il primo giocatore ad aver realizzato cinque gol in una sola partita. Un piccolo record per un calciatore dal futuro assicurato.

Cresciuto nelle giovanili dell'Ajax, è passato a 16 anni nel settore giovanile dell'Arsenal che non è riuscito a valorizzarlo e l'ha venduto a sua volta al club di Eindhoven per 600mila euro nel 2017. Ora Malen vale molto di più: 50 milioni di euro. E in Italia ci pensano Juventus, Inter e Napoli, coi bianconeri che lo hanno visionato anche di recente .