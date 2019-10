© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tempo di sosta e tempo di missioni. Di gare visionate, partite su partite. Le società di Serie A si sono mosse in tutta Europa e non solo in questi giorni. In Olanda e anche in Bielorussia, per esempio. Al seguito degli Orange, infatti, sono stati avvistati uomini di Juventus, Roma e Atalanta: sul taccuino ci sarebbe Joel Veltman, terzino dell'Ajax che ha giocato tutta la gara coi bielorussi vinta 2-1 dall'Olanda. In scadenza nel 2021, è un nome seguito dalle società che, inevitabilmente, hanno visto da vicino anche la prestazione di Donny Malen e Steven Bergwijn.