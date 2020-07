tmw V. Font: "Come potrà esistere un Barça senza Messi? Abbiamo 120 anni di storia..."

Può esistere un Barcellona senza Lionel Messi? Risponde Victor Font, candidato alla presidenza dei blaugrana in vista delle elezioni del 2021: "Sarà dura non avere più in campo il miglior calciatore della storia - speriamo che manchi ancora tanto per quel momento -, ma il Barça ha 120 anni... Se resteremo fedeli al modello che ci ha resi la migliore squadra di sempre, continueremo a competere per tutti i titoli, per ogni obiettivo, per qualsiasi trofeo", le sue dichiarazioni nell'intervista esclusiva rilasciata a TMW.

Font ha specificato che nel suo progetto ci sarà sempre spazio per Leo Messi , anche se ovviamente - per quel che riguarda il campo - il Barça prima o poi dovrà inevitabilmente voltare pagina.

