TMW - Venezia, Vicario ceduto al Cagliari: 2 milioni più bonus

Fonte: MArco Conterio

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il futuro del Guglielmo Vicario sarà al Cagliari. L’estremo difensore classe ‘96 dopo aver disputato una stagione da titolare con la maglia del Venezia è pronto al salto in massima serie nella prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore si trasferirà in Sardegna a titolo definitivo per 2 milioni di euro più bonus.