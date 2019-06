TMW - Vera: "Felice di essere al Lecce. Ii mio idolo è Rafa Nadal"

In casa Lecce è stato il giorno della presentazione di Brayan Vera Ramirez, difensore arrivato a titolo definitivo dal Leones Futbol Club: “Sono molto contento di essere a Lecce - ha esordito in conferenza stampa - quello italiano è il miglior campionato al mondo. Sono emozionato di arrivare in una piazza del genere, l’obiettivo sarà tenere la categoria. Non ho sentito alcun calciatore colombiano. Quale nome sulla maglia? Farò scrivere Vera”.

Tra hobby e sogni: “Nel tempo libero mi piace ascoltare musica e guardare il tennis - ammette il colombiano - meno giocarci. Il mio idolo è Rafa Nadal. Il sogno? Quello di arrivare nella nazionale maggiore”.