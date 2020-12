tmw Verissimo torna di moda per la A: no del Santos al Benfica, il difensore pensa all'Italia

Lucas Verissimo torna di moda per il mercato italiano. Il difensore brasiliano del Santos, in passato seguito dal Torino e dalla Sampdoria, potrebbe lasciare il club paulista nel prossimo mercato invernale. Premiato con la Bola do Prata come miglior difensore centrale della Serie A brasiliano nel 2019, il classe ’95 è considerato uno dei gioielli del club, ma le difficoltà legate alla crisi sanitaria ed economica seguita alla pandemia possono spingerlo alla cessione. E a affrontare finalmente la sfida del Vecchio Continente.

C’è il Benfica, ma piace in Italia. Sulle sue tracce, da tempo, anche la società di Lisbona, la cui ultima offerta è però stata rifiutata dal Santos. Il giocatore, 191 centimetri e tanta affidabilità difensiva, piace a diversi club nella nostra Serie A e per l’Italia ha una predilezione: per il nostro Paese è assistito in esclusiva dalla Playmaker Soccer Agency di Emanuel Curto e Gianni Losito, rappresentata dall'avv. Francesca Alfieri. È stato proposto di recente all’Atalanta, ma gli orobici non sono i soli. E se son rose fioriranno.