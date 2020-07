tmw Volpi: "Brescia, c'era la possibilità di salvarsi ma troppi i punti buttati via"

vedi letture

Il Brescia è matematicamente in B e della stagione dei lombardi abbiamo parlato a TMW con l'ex bresciano Sergio Volpi: "Credo che siano stati decisivi i tanti punti lasciati per strada, vedi le gare col Genoa o con la Lazio... Le possibilità per salvarsi c'erano. Il caso Balotelli? Non so come sia andata, comunque lo avrei ingaggiato anch'io, per una squadra che deve salvarsi, doveva e poteva essere l'uomo in più. Ora credo sia giusto ripartire da Lopez ma l'importante è che ci sia un progetto per poter essere protagonisti in B". Poi da ex compagno di Iachini ha detto: "E' arrivato in viola in un momento difficile e ha fatto un bel lavoro, Beppe è un ottimo tecnico che ha bisogno di continuità. Nella nostra squadra (a Venezia, ndr) lo chiamavano il 'cinghiale'. Rosicava un po' ma sapeva delle sue caratteristiche. Beppe era un bel cinghialotto (ride, ndr)".

Clicca sotto per guardare