TMW - York Capital, il Palermo più della Samp: le ultime

York Capital e il Palermo, lavori in corso. Il fondo americano è concretamente interessato al club rosanero e i contatti tra gli avvocati proseguono anche in queste ore per trovare una conclusione positiva. Al momento più difficile rispetto al Palermo l’ipotesi Sampdoria, York Capital ha messo nel mirino i rosanero e al di là dell’acquisizione del club nell’immediato potrebbe procedere all’immissione di liquidità nelle casse, in attesa di completare successivamente l’acquisizione del pacchetto societario. Idee chiare e voglia di costruire un progetto importante nel tempo, York Capital si avvicina al Palermo...