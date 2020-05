Tommasi: "Non ha senso oggi rischiare di ripartire con l'attuale quarantena obbligatoria"

vedi letture

Nel corso della sua intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno, Damiano Tommasi, presidente dell'AssoCalciatori, ha ribadito che i calciatori trovano poco sensato ripartire alle attuali condizioni, quelle imposte dal protocollo CTS: "Ad oggi non abbiamo contezza di quali sono le modifiche definitive. Il precedente protocollo era molto rigido e senz'altro complicato soprattutto in assenza di strutture adeguate. Ad oggi non possiamo permetterci fughe in avanti e azzardare atteggiamenti rischiosi che potrebbero diventare boomerang nel caso di positività. Non ha senso oggi rischiare di ripartire se la previsione di quarantena obbligatoria rimane quella attuale. Comunque un altro aspetto che è poco considerato è la preoccupazione per chi risulta positivo. Quali possono essere le conseguenze sul singolo? Cosa rischia veramente? Inquadrare bene i rischi aiuterebbe anche a prendere decisioni”.