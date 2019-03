TOP 100 TMW - 4 mediani, 1 portiere. Le posizioni dalla 100^ alla 96^

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 15 partite. Ecco le posizioni dalla 100^ alla 96^.

100 - Karol Linetty (Sampdoria) 6.041 - Faro della Sampdoria di Giampaolo, presenza costante in una squadra che fa del bel gioco abbinato ai risultato il suo mantra. Bravo negli inserimenti, bravo nei suggerimenti. E ha solo 24 anni: non a caso di parla di lui anche in chiave calciomercato.

Presenze: 24. Gol: 3. Assist: 3. Minuti giocati: 1967.

99 - Daniel Bessa (Genoa) 6.043 - Una lunga trattativa in estate con l'Hellas Verona, uno degli investimenti più onerosi operati da Preziosi la scorsa estate. Investimento ampiamente ripagato perché il prodotto del settore giovanile dell'Inter è ormai diventato grande. Cresce anno dopo anno, e in questa stagione all'ombra della Lanterna nessuno degli allenatori che si sono succeduti sulla panchina del Grifone ha messo in discussione la sua titolarità.

Presenze: 25. Gol: 1. Assist: 4. Minuti giocati: 1831.

98 - Andrea Poli (Bologna) 6.05 - Una certezza in una stagione piena di difficoltà. Nei momenti più difficili il Bologna, spesso e volentieri, s'è aggrappato a lui. Ad Andrea Poli, che in Emilia ha mostrato quel carattere e quella personalità che nel Milan aveva messo in mostra solo a sprazzi.

Presenze: 22. Gol: 3. Assist: 1. Minuti giocati: 1601.

97 - Lucas Leiva (Lazio) 6.052 - In estate è arrivato Milan Badelj, ma il titolare resta lui. Almeno quando non è alle prese con problemi fisici. Detta i tempi e costruisce trame di gioco come pochissimi altri calciatori in Serie A.

Presenze: 19. Gol: 0. Assist: 1. Minuti 1388.

96 - Etrit Berisha (Atalanta) 6.055 - In una squadra che favorisce la fase offensiva più di quella difensiva il portiere albanese ha fatto la sua parte. Tanti interventi decisivi, tante buone parate che hanno permesso all'ex Lazio di collezionare più presenze di Gollini. Nonostante le gerarchie variabili di Gasperini in quel ruolo.

Presenze: 18. Gol subiti: 15. Minuti giocati: 1620.