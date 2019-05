TOP 100 TMW - Al settimo posto c'è Mertens

© foto di Insidefoto/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di Tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Al settimo posto c'è l'attaccante del Napoli, Dries Mertens

SETTIMO POSTO - DRIES MERTENS

Napoli - Media Voto: 6,38

Leggera flessione per Dries Mertens, dopo i grandi campionati scorsi, con gragnuole di reti segnate. Stavolta il belga, forse penalizzato dal modulo di gioco ancelottiano, finisce nel tritacarne del turnover con Milik e Insigne, partendo più di una volta dalla panchina. È comunque decisivo con le sue reti, ben sedici, una in meno di quelle del capocannoniere polacco, e i suoi assist, dieci. Ha un contratto in scadenza al 30 giugno del 2020, gli azzurri vorrebbero rinnovarlo e prolungarlo per evitare di perderlo a zero fra un anno, oppure essere presi per la collottola durante questa sessione di mercato. Tanti voti alti ma anche un 4,5 che ne macchia la media, comunque ondivaga: un 8, addirittura un 8,5 tanti 7,5.