TOP 100 TMW - Dal 25° al 21°: due portieri e capitan Gomez

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di Tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Ecco le posizioni dalla 25^ alla 21^.

25 - STEFANO SORRENTINO

Chievo Verona, media voto: 6.27

Trentuno presenze, sessanta gol subiti, ultimo posto in classifica. Guardando i freddi numeri Sorrentino non potrebbe essere venticinquesimo in classifica. Invece, nonostante i quarant'anni suonati, il portiere ha dato sfoggio di tutte le sue qualità, incappando in un solo 5 alla sua ultima presenza. Altre due lievi insufficienze, poi grandi voti per tutto l'anno.

24 - KALIDOU KOULIBALY

Napoli, media voto: 6.27

Il migliore difensore della Serie A per quasi tutti, l'ivoriano è inseguito dai migliori club d'Europa. Due gol in stagione, entrambi contro il Chievo a poche giornate dalla fine, difensivamente è praticamente un muro.

23 - ALEJANDRO GOMEZ

Atalanta, media voto: 6.27

Sette gol per il trascinatore dell'Atalanta in Champions, con la ciliegina dell'ultimo pallonetto che dà il 2-1, oltre a chiudere la contesta con l'assist della terza rete di Pasalic. Annata straordinaria soprattutto perché cambia ruolo, da ala offensiva a regista di centrocampo.

22 - SALVATORE SIRIGU

Torino, media voto: 6.28

Una saracinesca per parecchi mesi, tanto da sfilare record su record. Riesce a mantenere immacolata la porta per sei partite di fila, dando una dimensione nuova al Torino in lizza per un posto nelle Coppe, sia che fosse Champions che l'Europa League.

21 - STEPHAN EL SHAARAWY

Roma, media voto: 6.28

La migliore stagione da qualche tempo a questa parte, ritorna in doppia cifra e ora può chiedere un rinnovo a ragion venduta. Segna ogni 192 minuti, praticamente uno ogni due partite: ha un contratto in scadenza nel 2020, vuole oltre 3 milioni di euro, la Roma potrebbe anche accontentarlo.