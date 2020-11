TOP 100 TMW - Donnarumma è una garanzia. Rovella il volto nuovo. Posizioni dalla 80^ alla 76^

Oggi e domani presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

Di seguito le posizioni dalla 80 alla 76:

80 - ADRIEN RABIOT (Juventus) 6.17

Giocatore controverso, aspramente criticato per gran parte dello scorso anno salvo poi uscir fuori nel finale di stagione, una volta tornati in campo dopo il lockdown. Il francese è capace di gol splendidi, come quello contro lo Spezia, ma anche di clamorosi blackout come la partita contro la Roma dove ha lasciato i suoi in inferiorità numerica. Pirlo su di lui ci sta puntando: quattro partite da titolare su 6 giocate.

79 - JUAN CUADRADO (Juventus) 6.17

Dopo aver fatto il terzino con Sarri, Pirlo lo ha spostato nuovamente qualche metro più avanti, sfruttando la sua velocità e la sua capacità di rendersi pericoloso in fase offensiva. È stato anche impiegato a sinistra, contro la Roma, e gli esiti suggeriscono di non riprovarci. In fondo come esterno destro è una garanzia.

78 - GIANLUIGI DONNARUMMA (Milan) 6.17

Il Gigio versione campionato fin qui nn si sta distinguendo per interventi da supereroe ma la sua costanza nel rendimento è confortante. Mai un'insufficienza finora (ci limitiamo al campionato), difesa fra le migliori della Serie A. In questo primo posto dei rossoneri c'è anche il suo zampino.

77 - KEVIN AGUDELO (Spezia) 6.20

Al Genoa e alla Fiorentina ha trovato poco spazio, fra guizzi interessanti ed errori di gioventù. Vincenzo Italiano al momento non lo vede come un titolare inamovibile, anzi. Ma non gli ha quasi mai negato l'impiego. Tre volte titolare, è riuscito anche a segnare una rete nel 2-2 contro il Parma e a contribuire al netto successo contro il Benevento con un assist.

76 - NICOLO ROVELLA (Genoa) 6.20

18 anni, Luka Modric come modello, si è preso il centrocampo del Genoa giocando con personalità. Dopo essere stato lanciato titolare da Maran nel match contro il Verona si è meritato la riconferma dal 1' anche per la sfida contro l'Inter. Una gara, quella coi nerazzurri, che il classe 2001 ha ben interpretato, confermando di avere un legame particolare con i colori che, in un certo senso, lo hanno cresciuto. Eccellente visione di gioco, grazie alla quale è diventato prima il faro della Primavera genoana e delle nazionali giovanili, per poi aprirsi le porte della Serie A con la prima squadra.

