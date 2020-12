TOP 100 TMW - Hateboer si conferma, Nandez indispensabile. Posizioni dalla 61^ alla 65^

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Ecco le posizioni dalla 61 alla 65:

61 - KOSTAS MANOLAS (Napoli) 6,19

Il primo anno non è stato indimenticabile, ma con Gattuso le cose a livello difensivo sono migliorate e anche il difensore greco ha beneficiato delle cure del tecnico calabrese. Una sola insufficienza per ora, a testimoniare l'ottimo livello di prestazioni offerte.

62 - MORTEN THORSBY (Sampdoria) 6,19

Insieme al giovane Damsgaard è tra le sorprese più liete della Sampdoria di Claudio Ranieri. A 24 anni è ormai un punto fermo della squadra blucerchiata e della talentuosissima nazionale norvegese. È probabile che il suo nome sia già sui taccuini di qualche club di Premier o Bundesliga.

63 - HANS HATEBOER (Atalanta) 6,18

Due reti in undici partite, solito apporto importante in termini realizzativi nell'Atalanta di Gasperini, che però ha faticato più del previsto nella prima parte della stagione nonostante una rosa complessivamente più forte. Il terzino olandese resta un punto fermo, titolare inamovibile anche a causa delle risposte non proprio soddisfacenti date da Depaoli e Piccini, poco utilizzati per motivi diversi.

64 - NAHITAN NANDEZ (Cagliari) 6,18

Da quando è arrivato in Sardegna, l'ex Boca ha vestito subito i panni del trascinatore. Quantità e qualità, testimoniate dai numeri: tanti palloni recuperati, un gol e un assist. Per Di Francesco è imprescindibile, come mezzala o esterno offensivo, ma le sirene del mercato continuano a essere molto rumorose.

65 - ANTONIN BARAK (Hellas Verona) 6,18

A Udine e a Lecce si era fatto apprezzare per l'ottimo tempismo negli inserimenti e la capacità di rendersi pericoloso nell'area avversaria, oltre che per il grande lavoro in fase di non possesso. Con Juric sta diventando un centrocampista completo e ha già segnato tre reti. Assente per squalifica nelle ultime due giornate, lo rivedremo nel 2021.