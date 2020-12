TOP 100 TMW - Messias è il faro del Crotone, Gigio 5° portiere. Posizioni dalla 36^ alla 40^

vedi letture

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Ecco le posizioni dalla 36 alla 40:

36 - EDIN DZEKO (Roma) 6,31

Nella Roma che vola, Dzeko sembra un giocatore quasi "normale, ma il suo impatto è sempre determinante. Nonostante sia stato frenato dal COVID-19, il bosniaco ha timbrato in sei occasioni. La società ha acquistato Borja Mayoral per dare a Fonseca qualche soluzione offensiva in più e permettere al centravanti di riposare, ma rinunciare alla classe di Dzeko è davvero molto complicato.

37 - VALERIO VERRE (Sampdoria) 6,31

Le ottime prestazioni con la maglia dell'Hellas nella scorsa stagione non sono state casuali. Juric gli ha dato una mano e lo ha aiutato a crescere, Ranieri lo sta gestendo con grande intelligenza. I risultati sono ottimi: una sola insufficienza, ben tre 7 e tre gol (con tre assist) in tutte le competizioni.

38 - GIANLUIGI DONNARUMMA (Milan) 6,3

Sembra strano, ma il portiere della capolista non è nemmeno nella top-3 del suo ruolo. Merito anche dei compagni, che lo hanno costretto rare volte agli straordinari. Pochissime sbavature finora, testimoniate dai voti sempre positivi. Nell'ultimo turno si è confermato anche grande para-rigori, respingendo il tiro di Immobile. Certezza e leader assoluto.

39 - DRIES MERTENS (Napoli) 6,3

Da uno che ha superato Diego Armando Maradona nella classifica dei marcatori di tutti i tempi con la maglia del Napoli, ci si aspettano sempre grandi cose. Non è più il folletto immarcabile ammirato ai tempi di Maurizio Sarr,i, ma lascia sempre la sua firma ed è prezioso nell'aiutare i compagni. Ormai cittadino onorario all'ombra del Vesuvio, difficile sradicarlo.

40 - JUNIOR MESSIAS (Crotone) 6,28

Il secondo migliore per rendimento tra i giocatori delle squadre neo-promosse. E non potrebbe essere altrimenti: arrivato tardi sui grandi palcoscenici, ha impressionato subito per la qualità delle giocate. Un rendimento altissimo, sta trascinando il Crotone nelle ultime settimane e ha realizzato una doppietta contro il Parma nell'ultima giornata.