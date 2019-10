Top 50 di Serie A - Dal 45° al 41°: Kolarov segna quanto Caputo e J. Pedro

Fonte: In collaborazione con Gaetano Mocciaro

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Pausa nazionali, tempo di primi bilanci, anche su TMW. Analizziamo il rendimento dei giocatori dopo le prime sette giornate e lo facciamo attraverso le pagelle, date dai nostri giornalisti, in questa parte del torneo. Pagelle soggettive, come tutti i giudizi, però a conti fatti si può avere già le prime indicazioni sul campionato in corso. Nella classifica sono tenuti in considerazione solamente i giocatori con almeno 4 partite a voto. Ecco le posizioni dalla numero 45 alla numero 41:

45 - SOFYAN AMRABAT

Hellas Verona, media voto 6,29

Grande impatto del centrocampista olandese di origini marocchine sul nostro campionato. 87% di passaggi riusciti e 2,3 falli in media a partita: quantità e qualità, come si suol dire. Pochi bonus, ma mette in campo la tempra che chiede Juric.

44 - JOAO PEDRO

Cagliari, media voto 6,29

L'infortunio di Pavoletti e il fisiologico bisogno di Simeone di ambientarsi lanciano il brasiliano come miglior attaccante dei sardi. Tre gol in sette partite, l'ultimo decisivo nel pareggio contro la Roma. È con Nandez uno dei due insostituibili di Maran.

43 - RICCARDO ORSOLINI

Bologna, media voto 6,29

Poco brillante soltanto nella gara contro il Genoa, per il resto l'esterno offensivo scuola Ascoli è quasi sempre stato uno dei migliori in campo dei rossoblù. Tre assist e un gol, partendo da destra accentra su di sé le giocate offensive della squadra di Mihajlovic. È il miglior giocatore del Bologna per media voto in questo avvio di stagione.

42 - ALEKSANDAR KOLAROV

Roma, media voto 6,29

Dopo Dzeko, è il miglior realizzatore della squadra giallorossa. Mette in cascina anche un assist e non salta neanche un minuto di campionato, complici le sfortune dei suoi competitor nel ruolo. Cambiano gli allenatori, ma il serbo resta sempre lì, inossidabile.

41 - FRANCESCO CAPUTO

Sassuolo, media voto 6,3

Ha il compito, non semplice, di dare continuità dopo la straordinaria stagione scorsa, la sua prima in Serie A. Fin qui, ci è riuscito: tre gol e un assist nelle cinque partite giocate, letteralmente devastante contro la SPAL. Soltanto l'ottimo Berardi visto in questi primi minuti di stagione gli ruba la palma di migliore in campo.