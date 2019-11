© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pausa nazionali, tempo di primi bilanci, anche su TMW. Analizziamo il rendimento dei giocatori dopo le prime sette giornate e lo facciamo attraverso le pagelle, date dai nostri giornalisti, in questa parte del torneo. Pagelle soggettive, come tutti i giudizi, però a conti fatti si può avere già le prime indicazioni sul campionato in corso. Nella classifica sono tenuti in considerazione solamente i giocatori con almeno 6 partite a voto. A partire dalle ore 10.30 e ogni mezz'ora scopriremo man mano la classifica dei migliori 50 giocatori di Serie A.