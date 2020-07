TOP NEWS Ore 13 - Pioli resta al Milan: tutte le notizie e le dichiarazioni della mattinata

vedi letture

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattina.

Ribaltone Milan: resta Pioli, vicini alla conferma anche Maldini e Massara - Leggi la notizia, CLICCA QUI!

Non solo Maldini: dopo il no per Rangnick, può cambiare il futuro di Ibrahimovic - Leggi la notizia, CLICCA QUI!

Niente Milan per Rangnick: versioni diverse tra le parti sulla fumata nera - Leggi la notizia, CLICCA QUI!

Il Milan vince, Pioli rinnova: "Ci speravo e lo volevo. Il club è sempre stato corretto con me" - Leggi la notizia, CLICCA QUI!

Il mancato arrivo di Rangnick può cambiare il futuro di Ibra. Atteso il faccia a faccia - Leggi la notizia, CLICCA QUI!

Milan, dirigenza al completo a Milanello: spiegata alla squadra la conferma di Pioli - Leggi la notizia, CLICCA QUI!

Gazidis all'Ansa: "Nessuna penale con altri tecnici. Pioli è la mia prima scelta" - Leggi la notizia, CLICCA QUI!

Salta Rangnick al Milan ma non cambia il presente di Boban: non tornerà in rossonero - Leggi la notizia, CLICCA QUI!

Salta Rangnick al Milan: il tedesco ha rifiutato il solo ruolo di dt e budget inferiore - Leggi la notizia, CLICCA QUI!