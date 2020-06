Torino, anche la Samp su De Silvestri ma il giocatore dà la priorità ai granata

Negli ultimi giorni la Sampdoria ha sondato il terreno per Lorenzo De Silvestri, attualmente in scadenza di contratto con il Torino. L'interesse del club ligure si aggiunge a quello del Bologna, pronto a offrire un biennale all'esterno italiano. Il giocatore continua a dare la priorità alla permanenza in granata e probabilmente sarebbe pronto anche a dire sì a un contratto annuale che però ancora non gli è stato proposto. Cairo ha congelato ogni rinnovo da due mesi e quello di De Silvestri, nonostante l'attaccamento dimostrato negli anni, non fa eccezione. A riportarlo è Tuttosport.