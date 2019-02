© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del primo tempo ha parlato così Cristian Ansaldi, terzino del Torino, ai microfoni di Sky Sport dopo l'assist vincente per la rete di Ola Aina contro l'Udinese. "Non dobbiamo mollare, dobbiamo per forza vincere la partita. Il mister mi chiede di entrare spesso in area di rigore, se voglio fare gol devo entrare".