Torino, Belotti non pensa alla cessione ma vuole chiarezza per il futuro

vedi letture

E' sempre più il simbolo del Torino Andrea Belotti. Il capitano granata sarà un punto fermo su cui costruire la squadra per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Tuttosport, l’attaccante non ha mai manifestato insofferenza e non vuole lasciare il club piemontese ma molto passerà anche dai progetti del presidente Cairo per il futuro.