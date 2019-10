Torino, Belotti raddoppia il proprio valore ma per Cairo resta incedibile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dai dati del CIES, il valore di mercato di Andrea Belotti nelle prime 13 partite della stagione considerando tutte le competizioni, è quasi raddoppiato, passando da 35 a 60 milioni in poche settimane. Un risultato che inorgoglisce l'attaccante e il club, ma che non cambia l'idea del presidente Cairo, quanto mai intenzionato a mantenere l'incedibilità del proprio capitano. Per il numero uno granata, Belotti è il centro del progetto tecnico torinista e quindi, anche se la valutazione lievita, non cambia la condizione di un giocatore che ha come prossimi obiettivi quelli di staccare un pass per l'Europeo e riportare il Toro in Europa. A riportarlo è Il Corriere di Torino.