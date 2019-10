Torino-Cagliari 0-1 al 45', male i granata: decide la rete di Nandez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è da poco concluso il primo tempo di Torino-Cagliari. Al termine della prima frazione di gioco il punteggio è di 1-0 in favore dei sardi grazie alla rete arrivata nei minuti finali firmata da Nandez.

LE SCELTE INIZIALI - Mazzari lascia fuori Verdi dopo l'ultima, deludente, prestazione. Unica punta Belotti, supportato alle spalle da Iago Falque e Ansaldi. In difesa c'è Djidji insieme a Izzo e Nkoulou, in mezzo al campo Rincon e Baselli, con De Silvestri e Aina sulle corsie esterne. Poche sorprese nell'undici scelto da Maran. Restano in panchina Castro e Rog, titolari in mezzo al campo Cigarini e Ionita. Davanti la coppia collaudata formata da Simeone e Joao Pedro.

LAMPO DI JOAO PEDRO - Al minuto numero 20 la prima, vera, occasione della gara. Nainggolan lancia Faragò, cross a rimorchio per l'accorrente Joao Pedro che calcia di prima intenzione da ottima posizione ma non trova lo specchio della porta.

OLSEN DECISIVO - Il Torino risponde con Belotti, che sfrutta un errore di Ceppitelli: l'attaccante del Torino si allarga, calcia in porta, ma trova la super risposta del portiere svedese.

NANDEZ GELA I TIFOSI GRANATA - A pochi minuti dalla fine del primo tempo il Cagliari passa in vantaggio con Nandez. Simeone stoppa un pallone in area e si avventa al tiro Nandez: conclusione perfetta che si infila sull'angolino opposto. Primo gol in serie A per il centrocampista dei sardi.