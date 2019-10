Torino-Cagliari, i voti ai tecnici: Mazzari, cambi ok. Maran da Europa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Torino-Cagliari 1-1

Il Toro evita la sconfitta grazie alla rete di Zaza ma non evita i fischi finali dei tifosi granata. La squadra di Mazzarri soffre tantissimo contro un grande Cagliari: la squadra di Maran domina, crea, ma non riesce a finalizzare, complice anche uno straordinario Sirigu.

WALTER MAZZARRI 6 - I cambi funzionano, ma le scelte iniziali non convincono. Sceglie di partire con un 3-4-2-1, con Belotti unica punta supportato alle spalle da Iago Falque e Ansaldi, nell'inedito ruolo di rifinitore alle spalle dall'attaccante. Le note positive arrivano dalla difesa, con Izzo e Nkoulou tornati quasi insuperabili e un super Sirigu fra i pali. Cambia tutto nella ripresa, inserendo prima Zaza e poi Verdi. Con l'ex Napoli alle spalle delle due punte le cose migliorano ed arriva la rete del pareggio di Zaza. Qualcosa però in questo Toro non va, forse la preparazione anticipata per i preliminari di Europa League inizia a pesare sulle gambe dei giocatori.

ROLANDO MARAN 7 - Continua lo straordinario momento di forma del Cagliari, che per oltre 70 minuti domina sul campo del Torino. Solo un grande Sirigu evita il peggio per il Toro, ma le mosse di Maran funzionano. Cigarini in cabina di regia non sbaglia praticamente nulla, Nandez è la solita furia. Ci vuole tutta la difesa del Toro per fermare Simeone, al quale oggi manca solo il Gol.

