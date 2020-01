© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo esulta sui social, dopo averlo fatto sul campo, per il successo del Torino contro la Roma all'Olimpico di ieri. Questo il commento del patron granata: "Grande gioia ieri sera al primo goal del Gallo... Ora che l'anno è partito con il piede giusto concentrati e affamati come non mai per la partita di giovedì contro il Genoa!! Forza Toro!!".