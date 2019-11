© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine di un evento a Milano, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato del rinnovo di Walter Mazzarri. Queste le sue parole riportate da Sportmediaset: "Non ho mai pensato neanche per un secondo di poter cambiare il mio allenatore, che ho inseguito per molti anni. Soltanto un mese e mezzo, due mesi fa parlavamo di rinnovo. Cosa di cui evidentemente torneremo a parlare appena lo decideremo insieme, ma è una cosa che andrà fatta nel prossimo futuro".