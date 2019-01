Torino, Cairo: "Voglio vedere sempre questa fame. Complimenti a Zaza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria casalinga contro l'Inter, il Presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato così la prestazione della squadra: "La vittoria di oggi deve essere solamente il primo passo da compiere. Adesso è importante dare continuità al risultato di stasera, e giocare le prossime partite con la stessa fame mostrata oggi. Dobbiamo continuare così anche contro squadre sulla carta meno blasonate, che però spesso sono quelle che ci mettono più in difficoltà. Izzo? Ha dimostrato grandi doti come tutta la squadra. Ci tengo anche a fare i complimenti a Zaza che insieme a Belotti ha fatto un'ottima prestazione. Questa vittoria è stato anche il modo migliore per onorare il centenario della nascita di Valentino Mazzola. Ieri al Filadelfia abbiamo vissuto una giornata molto toccante, è stato bello vedere così tanti campionati del passato. Inoltre, vedere un altro Valentino calcare il campo del Fila è stato molto emozionante". Lo riporta il sito ufficiale dei granata.