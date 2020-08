Torino, clamoroso Nkoulou: adesso può rinnovare il contratto con i granata

Nicolas Nkoulou può restare al Torino. Anzi, come si legge sulle pagine di Tuttosport, il centrare può rinnovare il suo contratto con i granata. Ad oggi non sono arrivate offerte significative, soprattutto a causa della vicina scadenza di contratto (30 giugno 2021). In assenza di offerte improvvise ed economicamente importanti, rilevanti anche per Cairo, converrà a tutti sedersi attorno a un tavolo e rinnovare il contratto. Il fatto poi che l’agente di Nkoulou sia lo stesso del giovane ed eclettico difensore Singo, messosi in buona luce con Longo e per ora confermato dal Toro, potrà aiutare le comunicazioni nella ricerca di un accordo. In ballo, infatti, vi è sia un possibile prolungamento per Nkoulou, sia un adeguamento sostanziale del contratto di Singo.