Dopo la sconfitta rimediata contro il Lecce, il direttore generale del Torino, Antonio Comi ai microfoni di Radio Rai ha detto: "Decisioni attuali non ce ne sono, dispiacer aver fatto ancora una gara senza anima senza nervo e questo ci dà davvero fastidio. E' il momento di parlare poco e riflettere molto per vedere come andare avanti. C'è da valutare attentamente alcune cose e lo faremo. Non è una questione di tempo, è chiaro che bisogna essere veloci e decideremo".