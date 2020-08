Torino, concorrenza al Benevento per Valoti: Vagnati ha già avviato i contatti con la SPAL

Non solo il Benevento come possibile destinazione per Mattia Valoti, che con molta probabilità lascerà la SPAL. Secondo quanto riportato da Sky Sport anche il Torino sta infatti pensando al centrocampista e il direttore sportivo Davide Vagnati, che lo aveva già portato proprio in biancazzurro, ha avviato i primi contatti con il club di Ferrara.