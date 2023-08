Torino, Correa ci pensa: l'attaccante argentino può essere in rinforzo per Juric

Prosegue la corte del Torino a Joaquin Correa. L'attaccante dell'Inter potrebbe cambiare casacca in questa sessione di calciomercato. L'argentino, arrivato alla corte di Simone Inzaghi che già lo aveva avuto alla Lazio, nel 2021 finora ha totalizzato 77 presenze con la maglia nerazzurra fra le varie competizioni senza però trovare tantissimi gol. Sono infatti solo 10 i centri nelle stagioni trascorse a Milano.

L'attaccante ci pensa

La società granata, riporta l'edizione odierna di Tuttosport, avrebbe chiesto il Tucu in prestito per poter rinforzare l'attacco a disposizione di Ivan Juric. L'argentino in questo momento sta riflettendo sulla sua destinazione, si legge, e non avrebbe per niente escluso a priori la possibilità granata.