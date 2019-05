Torino, domani l'ultima di Moretti. Mazzarri: "Non giocherà dall'inizio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emiliano Moretti non scenderà in campo dal primo minuto in Torino-Lazio, ultima gara della stagione e anche ultima partita da calciatore per il difensore classe '81. L'ha detto in conferenza stampa Walter Mazzarri, che ha spiegato anche il motivo di questa scelta: "Moretti mi ha chiesto di non giocare per tutte le emozioni che ha provato in settimana. Per quel che riguarda gli altri il criterio delle scelte sarà il solito. Moretti sarà festeggiato dopo il riscaldamento e prima dell'inizio e se ci sarà l'occasione entrerà e riceverà la fascia. Poi, alla fine, farà il giro del campo con la squadra".