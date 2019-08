Torino, è stato Nkoulou a chiedere a Mazzarri di non farlo giocare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolas Nkoulou non andrà nemmeno in panchina nella sfida che il suo Torino giocherà contro il Sassuolo. Come riportato da Sky Sport, il difensore seguito dalla Roma ha chiesto a Walter Mazzarri di non scendere in campo poiché non si sente tranquillo. Le voci di mercato sicuramente incidono a questo punto della stagione, dunque il camerunese oggi non sarà a disposizione dell’allenatore granata.