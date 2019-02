© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Iago Falque ha analizzato il successo del Torino sull'Atalanta ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento,è una vittoria fondamentale che ci dà entusiasmo. I momenti di difficoltà capitano a tutti, a me è capitato adesso. L'importante è riprendere e stare tranquilli. Adesso è arrivato di nuovo il mio momento, sono contento. Ho avuto tante occasioni che ho sbagliato, ho avuto anche un po' di sfortuna, ma in un attimo cambia tutto. Questa è una vittoria che nei due anni e mezzo da quando sono qua ci mancava, per dare la svolta. Siamo lì, siamo solidi e creiamo occasioni, settimana prossima non possiamo sbagliare".