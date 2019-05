Torino, Falque: "Grandissima stagione, gettiamo le basi per il futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Iago Falque, attaccante del Torino, ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta contro la Lazio. "63 punti sono tantissimi, Moretti è stato fondamentale in questi anni. Salutarlo così è una cosa molto bella, gettiamo le basi per il prossimo anno. Ho avuto tanti infortuni, la squadra ha fatto comunque bene e quando sono tornato sono tornato bene. Non avevamo dubbi che le cose sarebbero tornate come prima. E' cambiato l'entusiasmo della piazza, continueremo il prossimo anno ancora più forti ma oggi ci godiamo la festa per questa grandissima stagione".