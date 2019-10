© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fattore Mazzarri: il Torino conferma la possibilità di poter contare sul proprio condottiero in panchina anche nella gara che riaprirà le ostilità del campionato granata contro l’Udinese. Il ricorso respinto dalla Corte Federale d’Appello ha garantito ai piemontesi di poter contare sulla carica agonistica del proprio allenatore che sarà peraltro chiamato ad infondere nuove certezze ad un ambiente che è reduce da primi mesi di stagione quantomeno altalenanti. Ora è tempo di compattezza, e soprattutto di entrare nel vivo degli impegni valorizzando il materiale che la società ha messo a disposizione in estate con sacrifici importanti anche dal punto di vista economico. La sfida contro l’Udinese, che ha mostrato di interpretare in maniera fruttuosa il modulo tanto caro allo stesso Mazzarri, rappresenta un banco di prova importante per misurare le ambizioni dei granata.